Tetra Pak запретила выпускать упаковку для кефира и ряженки «Вкуснотеево»

Компания Tetra Pak запретила своему заводу в Подмосковье выпускать упаковку для молочных продуктов в России. Об этом сообщил владелец компании «Молвест» Аркадий Пономарёв в интервью РБК.

Группа «Молвест» входит в пятёрку крупнейших производителей молочных продуктов в стране, она производит продукты под брендом «Вкуснотеево», «Нежный возраст», «Фруате».

Сейчас транснациональная компания Tetra Pak, которая находится в Швеции, ведет себя безобразно по отношению к России. Она запрещает заводу печатать упаковку для таких национальных продуктов, как кефир и ряженка, — цитирует издание Пономарёва.

Завод компании находится в Лобне, ему шведская компания не даёт бюджет и разрешение на производство упаковки именно для кефира и ряженки, хотя разрешает печатать упаковку для молока. На долю Tetra Pak приходится 50% упаковки, которую использует «Молвест».

Однако, считает глава «Молвеста», из-за проблем с упаковкой продукция с полок российских магазинов не исчезнет, так как компания сделала достаточный запас упаковки и уже заменяет её продукцией от других поставщиков. Но заменить упаковку отечественной продукцией проблематично, так как многие предприятия в России работают на оборудовании Tetra Pak, сырьё получают из-за границы.

Белёный картон завозят из Финляндии, единственный российский завод, который его производит, Светлогорский ЦБК, принадлежит американской корпорации Sylvamo. Пономарёв считает, что в ситуацию должно немедленно вмешаться государство и ввести административное управление, чтобы вновь заработали заводы, которые могут печатать упаковку.

Ранее ирландская компания Smurfit Kappа, являющаяся крyпнейшим в Европе производителем упаковки из гофрированного картона, oбъявила об уходе с российского рынка в связи с идущей на Украине военной cпецоперацией. Как сообщила компания на своём сайте, она уже прекратила поддержку своей деятельности в России.