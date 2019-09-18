https://static.news.ru/photo/28dae676-da0c-11e9-bf16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Возможность переводить деньги на карты зарубежных банков с карт «Мир» начнёт тестировать Национальная система платёжных карт (НСПК) с октября 2019 года.

В пресс-службе оператора платёжной системы сообщили, что речь идёт о трансграничных переводах с тремя государствами, передаёт ТАСС .

Глава НСПК Владимир Комлев отметил, что ожидаемый объём операций по новому механизму составит сотни тысяч операций и несколько миллиардов рублей.

Тестирование таких р2р-операций с тремя государствами, где действуют партнёрские платёжные системы, запланировано на октябрь. Деньги с «Мира» можно будет перевести на карты ряда национальных систем стран СНГ, — сказал он.

При этом в пресс-службе не уточнили, с какими конкретно странами будет тестироваться новый сервис.

Комлев пояснил, что возможность отправить деньги с карты на карту будет востребована у тех, кто находится в России на заработках.

Как писал News.ru, в начале августа Национальная система платёжных карт сертифицировала для внедрения в систему «Мир» первый российский чип для бесконтактных финансовых операций.