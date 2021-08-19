Tesla упрекнули в частых срывах заказов

Компания Tesla столкнулась с возросшим количеством жалоб клиентов на несвоевременную доставку электромобилей. Об этом сообщается на сайте американского телеканала CNBS.

Отмечается, что некоторые клиенты ожидают доставки своих автомобилей по несколько недель, а то и месяцев. Срывы заказов стали следствием «логистического ада», о котором говорил глава Tesla Илон Маск в 2018 году. Наряду с остальными игроками авторынка американская компания пострадала от острой нехватки запчастей и компьютерных чипов.

Так, в январе текущего года бизнесмен Барри Ступлер заказал Tesla S Plaid. Дату доставки автомобиля перенесли с 10 августа на 30 сентября. Мужчина обратился к конкуренту американской компании — немецкой Mercedes — с целью приобрести другой электрокар (модель 450 EQS). Ему пообещали привезти новый автомобиль в ноябре. Отмечается, что в случае более раннего приезда этой машины Ступлер откажется от январского заказ Tesla.

В свою очередь рок-музыкант Дэвид Кросби написал в своём Twitter, что до сих пор не дождался электрокара от американской компании. При этом заказ был оформлен ещё семь месяцев назад. За это время сроки доставки сдвигались четыре раза.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не пригласил Илона Маска на встречу по электромобилям. В свою очередь, подобное решение главы удивило руководителя американской компании.

В ходе встречи Байден подписал указ, ставящий задачу довести к 2030 году долю электромобилей в стране до половины от всех продаваемых в США пассажирских транспортных средств.