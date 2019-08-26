https://static.news.ru/photo/884de6f0-c7ef-11e9-9133-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин на совещании Фото: скриншот kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики с членами правительства выразил озабоченность медленными темпами роста доходов населения.

Реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство, — говорится в сообщении на сайте Кремля .

Кроме того, президент заявил, что ВВП страны вырос на первое полугодия 2019-го на 0,7%, а «промышленный рост за семь месяцев составил 2,6 процента, в том числе в обрабатывающих отраслях — два процента».

«В качестве положительного фактора» политик отметил показатели инфляции — они приблизились к целевому ориентиру — 4,5% в годовом выражении.

Ранее News.ru сообщал, что рост реальной заработной платы в России в третьем квартале текущего года достигнет показателя в 3-3,5% в годовом выражении. Согласно данным Центробанка, за июль и июнь доходы граждан РФ в реальном выражении увеличились на 2,9 и 3,5% соответственно.