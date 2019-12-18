https://static.news.ru/photo/998f70fa-224e-11ea-b361-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Темпы инфляции в России упали до 3,25%, рассказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции. Он добавил, что в начале 2020 года ожидается показатель ниже 3%, передаёт корреспондент NEWS.ru.

На прямой линии с представителями СМИ лидеру также задачи вопрос о проблемах в медицинской отрасли, в частности о серьёзной разнице в оплате труда у врачей разных категорий и из разных регионов.

Путин признал, что проблема существует и требует решения, однако отметил, что существующая система здравоохранения не нуждается в глобальных изменениях. Глава государства допустил, что можно было бы поднять тарифы ОМС, однако это «не лучший вариант».

Руководитель страны заявил, что ставки оклада врачей можно пересмотреть в той или иной мере. Президент, однако, подчеркнул, что нельзя лишать медиков региональных надбавок и дополнительных выплат за работу в праздники и выходные.

Ранее Владимир Путин пообещал сохранение «плоских тарифов» на авиаперелёты на Дальний Восток РФ. NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.