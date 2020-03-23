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Россия выдержит нынешнюю экономическую ситуацию и уже к осени сможет стабилизировать ситуацию на рынках. Об этом заявил политолог Сергей Марков, комментируя слова Анатолия Вассермана о начале новой войны после глубокого финансового кризиса.

По его словам, сравнивать нынешние реалии с периодом Великой депрессии по меньшей мере глупо. Тогда «упала» биржа, произошёл кризис доверия в системе кредитования, который усугубился падением цен на сырьё и...