Российский ВВП ускорил рост в феврале 2020-го до 2,9% в годовом выражении по сравнению с 1,7% в январе. С начала 2020-го показатель составил 2,3%.
Промышленность прибавила 3,3%, сельское хозяйство — 3,1%, розничная и оптовая торговля — 7,9%, сфера услуг — 1,2%, строительство — 2,3%,
Сокращения расходов российского бюджета в 2020 году не будет. Власти не допустят этого при любом варианте развития экономики, предположил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, все затраты будут осуществлены в запланированном объёме.
Накануне председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Министерство финансов и Министерство экономического развития займутся распределением приоритетов бюджетных расходов для предотвращения кризиса.
Ранее NEWS.ru писал, что бюджет в России в 2020 году будет дефицитным. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что предлагается задействовать средства Фонда национального благосостояния из-за перехода на дефицитный бюджет. По его словам, дефицит госбюджета при текущих ценах на нефть составит 0,9% ВВП.
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