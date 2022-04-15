Telegraph: решение Мишустина об импорте добавило головной боли Западу

Решение о том, чтобы узаконить параллельный импорт, принятое главой российского правительства Михаилом Мишустиным, создало очередную головную боль для крупных мировых брендов, которые страдают от потери доходов после ухода с российского рынка. Об этом рассказал юрист DLA Piper в России Майкл Маллой в интервью газете The Daily Telegraph.

Политика российского правительства довольно ясна: оно готово ослабить соблюдение прав интеллектуальной собственности на импорт, чтобы поставлять в страну продукцию, оказавшуюся недоступной из-за западных санкций, — пояснил он.

Он отметил, что один из маршрутов поставок вероятно, будет проходить через Белоруссию и Казахстан — страны, которые входят в региональный экономический союз с Россией. По словам эксперта, товары иностранных брендов могут попасть в названные страны только после разрешения его владельца. Однако уже после этого их можно будет свободно ввозить в Россию.

Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. В ведомстве отметили, что в настоящее время идёт сбор предложений от федеральных органов исполнительной власти. Предполагается, что соответствующий приказ будет утверждён в ближайшее время.