Театрам могут компенсировать недополученные из-за коронавируса доходы

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Правительство России выделит 3,5 млрд рублей туроператорам в качестве компенсации за невозвратные билеты. Средства перечислят из резервного фонда кабмина.

Также туроператорам будет компенсирована стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса, — говорится на официальном сайте кабинета министров....