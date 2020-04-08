Экономика

Театрам могут компенсировать недополученные из-за коронавируса доходы

12:32, 08 апреля 2020 10
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Минкультуры рассматривает возможность оказания финансовой поддержки театрам, которые недополучили доходы в связи с карантином по коронавирусу.

По мнению главы ведомства Ольги Любимовой, поддержка необходима федеральным и региональным театрам.

На данный момент разработка стратегии для поддержки наших подведомственных организаций — одно из ключевых направлений работы министерства, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал, что Любимова призвала руководителей театров уделить внимание репертуарной политике и подумать, чем привлечь зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

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