TCS Group (Тинькофф Банк) возобновит выплату дивидендов в 2020 году. Совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов на $42 млн, сказано в пресс-релизе компании.
В сообщении уточняется, что соответствующее решение принято 10 марта.
Первая выплата промежуточных дивиденды составит $0,21 на одну акцию.
Ранее NEWS.ru писал, что российский рынок акций 11 марта растёт после падения днём ранее. Динамику формирует повышение котировок большинства бумаг нефтегазового и металлургического секторов.
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