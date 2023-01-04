«Транснефти» разрешат скрыть отчеты, чтобы избежать санкций

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Резервуары хранения нефтепродуктов

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления правительства, разрешающего «Транснефти» до 1 июля 2024 года не публиковать данные о транспортировке топлива и другую важную информацию. Это делается, чтобы избежать введения новых санкций со стороны западных государств, пишет «Интерфакс».

Раскрытие субъектом естественной монополии информации <...> позволяет лицам, заинтересованным в увеличении санкционного давления, отследить грузопотоки нефти и маршруты транспортировки нефтепродуктов в целях таргетирования новых санкций, — поясняют разработчики документа.

Подлежащая раскрытию информация за 2018–2023 годы должна быть опубликована не позднее 1 июля 2024 года.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что поставки нефти из России в декабре достигли минимальных значений по итогам года. По его данным, морские поставки уменьшились на 117 тысяч баррелей в сутки — до 2,615 млн баррелей.