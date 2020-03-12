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Российские банки, которые опросило РИА Новости, решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией.

Аналитики «Восточного», Промсвязьбанка и МКБ заявили, что не ждут значительного и устойчивого спроса на валютные депозиты. В «Русском стандарте» и Райффайзенбанке отметили, что следят за рынком. В случае значительного увеличения...