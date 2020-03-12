Глава «Татнефти» Наиль Маганов заявил, что российская компания на фоне развала соглашения ОПЕК+ увеличит добычу нефти на более чем 20 тыс. баррелей в сутки. По его словам, нефтедобывающая компания сейчас проводит мероприятия по запуску мощностей.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что «Газпром нефть» с 1 апреля может приступить к увеличению добычи нефти. Об этом заявил глава компании Александр Дюков. По его словам, из-за того, что соглашение ОПЕК+ прекратит свое действие в апреле, можно говорить об увеличении добычи в течение месяца на 40—45—50 тыс. баррелей в сутки.
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