Тарифы на ЖКХ в Москве не вырастут до июля 2021 года

https://static.news.ru/photo/3ddbe6d6-3557-11eb-90f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предельном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

В утверждённом градоначальником документе говорится, что тарифы в Москве останутся на текущем уровне вплоть до июля 2021 года. С 1 января по 30 июня 2021 года тарифы не вырастут. С 1 июля по 31 декабря 2021 года этот показатель будет равен не более чем 4,6%, передаёт «Москва 24».

Издание отмечает, что в прошлом году с 1 января по 30 июня максимальный рост тарифов на коммунальные услуги составил 1,7%, а после и до 31 декабря — 4,8%. В 2020 году рост тарифов составил 0% и 5% за аналогичные периоды.

Ранее NEWS.ru писал, что россиян освободят от необходимости получать справки об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКХ. Об этом на заседании кабмина сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Отныне всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе при помощи единой системы межведомственного электронного документооборота, а также подключаемых к ней региональных систем.