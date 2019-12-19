https://static.news.ru/photo/7ddd8332-22ef-11ea-9250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на услуги банков и тарифы ЖКХ могут вырасти из-за новых правил по взысканию долгов. Такого мнения придерживаются эксперты после заседания рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере коллекторской деятельности.

Так, категорически против возможных нововведений высказались представители банков и компаний ЖКХ. По их мнению, нельзя распространять нормы, действующие для профессиональных коллекторов, на другие организации, для которых работа по возвращению просрочек не является основной. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Нововведения могут отразиться на потребителях, поскольку компании будут вынуждены как-то компенсировать дополнительные расходы, — цитирует издание своего собеседника.

Новый закон о возврате просроченной задолженности физлиц должен вступить в силу в 2021 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, с какими долгами граждан России чаще всего приходится работать коллекторам. Прежде всего это автокредиты (17%) и кредитные карты (14%). По его словам, ипотечные кредиты за год сократились с 1,2% до 0,6%, а потребительские — с 82% до 68%.