Тарифы ЖКХ хотят поднять до экономически обоснованных в России

Тарифы ЖКХ хотят довести до экономически обоснованных, но при этом усилить адресную поддержку нуждающихся. Такое поручение дал кабмину вице-премьер Марат Хуснуллин, пишут «Известия».

Проработкой вопроса занимаются ФАС, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин. Тарифы предлагается устанавливать, исходя из соответствия планам по ремонту и модернизации инфраструктуры. В этом случае коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции, Повышение предлагается компенсировать отдельным категориям граждан. Речь идёт о социально незащищённых категориях.

Основным исполнителем поручения является Минстрой. В ФАС заверяют, что дополнительные меры адресной помощи станут важным элементом социальной поддержки.

По словам председателя экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, на сегодня в России есть предприятия, тарифы на услуги которых ниже себестоимости.

Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведённой модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно, — уверена Булгакова.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается вопрос введения дополнительных льгот для малоимущих. Они могут коснуться оплаты электроэнергии. Предлагаемый механизм адресной поддержки подразумевает снижение расходов на свет для бедных россиян за счёт богатых.