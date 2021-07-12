Тарифы ЖКХ хотят поднять до экономически обоснованных в России

Тарифы ЖКХ хотят довести до экономически обоснованных, но при этом усилить адресную поддержку нуждающихся. Такое поручение дал кабмину вице-премьер Марат Хуснуллин, пишут «Известия».
Проработкой вопроса
Основным исполнителем поручения является Минстрой. В ФАС заверяют, что дополнительные меры адресной помощи станут важным элементом социальной поддержки.
По словам председателя экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, на сегодня в России есть предприятия, тарифы на услуги которых ниже себестоимости.
Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведённой модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно, — уверена Булгакова.
Ранее сообщалось, что в России обсуждается вопрос введения дополнительных льгот для малоимущих. Они могут коснуться оплаты электроэнергии. Предлагаемый механизм адресной поддержки подразумевает снижение расходов на свет для бедных россиян за счёт богатых.