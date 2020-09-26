Тарифы на электроэнергию в 2021 году увеличатся на 5%

https://static.news.ru/photo/c603ea6a-0008-11eb-aace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития сохранило прогноз по индексации регулируемых тарифов для населения на 5% ежегодно в 2020–2023 годах. Об этом сказано в обнародованном трёхлетнем макропрогнозе министерства.

Для остальных потребителей рост составит 3%, что соответствует ранее принятым параметрам, передаёт РИА Новости.

В целях снижения объёма перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения, — сказано в документе.

Повышение нерегулируемых цен для потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 году в среднем составит 5,6%, а в 2021–2023 годах не превысит параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9% до 3,5%, отмечается в прогнозе.

В тарифах на электроэнергию есть три составляющие: это себестоимость её производства на электростанции, цена за передачу по электросетям и оплата работы сбытовых компаний. В каждом регионе есть основная сбытовая компания, которая продаёт энергию в том числе и населению.

Тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также предельные уровни платы граждан за коммунальные услуги в 2021–2023 годах по-прежнему будут расти в пределах инфляции.

Как писал NEWS.ru, в прогнозе Минэкономразвития также определены основные факторы рисков для российской экономики в период её восстановления после пандемии коронавируса.