Тарифы на электроэнергию в 2021 году увеличатся на 5%

Минэкономразвития сохранило прогноз по индексации регулируемых тарифов для населения на 5% ежегодно в 2020–2023 годах. Об этом сказано в обнародованном трёхлетнем макропрогнозе министерства.
Для остальных потребителей рост составит 3%, что соответствует ранее принятым параметрам,
В целях снижения объёма перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения, — сказано в документе.
Повышение нерегулируемых цен для потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 году в среднем составит 5,6%, а в 2021–2023 годах не превысит параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9% до 3,5%, отмечается в прогнозе.
В тарифах на электроэнергию есть три составляющие: это себестоимость её производства на электростанции, цена за передачу по электросетям и оплата работы сбытовых компаний. В каждом регионе есть основная сбытовая компания, которая продаёт энергию в том числе и населению.
Тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также предельные уровни платы граждан за коммунальные услуги в 2021–2023 годах по-прежнему будут расти в пределах инфляции.
Как писал NEWS.ru, в прогнозе Минэкономразвития также определены основные факторы рисков для российской экономики в период её восстановления после пандемии коронавируса.
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