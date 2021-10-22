Тариф за проезд автомобилей по платным дорогам может вырасти

Повысить максимальную цену за проезд легковых автомобилей по новым платным дорогам с 3,65 до 8 рублей за 1 км, для существующих трасс — до 5 рублей предложили в Минтрансе. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Представляется целесообразным установление максимального размера платы за проезд транспортных средств в отношении платных автомобильных дорог, созданных в результате нового строительства, на уровне 8 рублей за 1 км, — говорится в документе.

В ведомстве считают, что это необходимо для реализации сложных и капиталоёмких проектов и обеспечения возврата привлекаемого внебюджетного финансирования. Средства от сборов также пойдут на управление транспортным потоком, в том числе в периоды повышенного спроса на загруженных участках.

Прежний максимальный тариф, установленный в 2015 году, составляет 3,65 рубля за 1 км.

Ранее, согласно инициативе Минтранса, водители смогут требовать компенсации от ведомства, если будет установлено, что машина была повреждена из-за халатности оператора участка пути. Также в список «санкционных» нарушений попадает образование заторов и непроходимость дороги, например, из-за снега.

В свою очередь Минтранс может не пустить на платные трассы водителей с задолженностью по штрафам или скрытыми автомобильными номерами.