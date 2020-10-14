TAP и «Газпром»: путь многообещающего партнёрства

После почти четырёх с половиной лет строительство Трансадриатического газопровода (TAP) завершилось, транспортировка газа по нему начнётся уже к середине ноября. Через трубопровод длиной 878 км азербайджанский газ поступит через территорию Турции и Греции и далее — на юг Европы.

В настоящее время TAP заполнен газом от греко-турецкой границы до приёмного терминала в Италии, завершается подготовка к запуску необходимых коммерческих операций.

Ожидается, что точка соединения между трубопроводом TAP и системой транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет завершена и готова к транспортировке газа к середине ноября, — говорится в заявлении консорциума TAP.

NEWS.ru

TAP станет новым и альтернативным маршрутом поставок газа в европейский регион. Это последний сегмент «Южного газового коридора» стоимостью $40 млрд.

Фактически ЮГК — последний крупный газовый проект Европы по альтернативным поставкам газа. Основной источник поставок — месторождение Шах-Дениз в Каспийском море. TAP соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP). Планируется, что по нему будет транспортироваться до 10 млрд кубометров газа с возможностью увеличения мощности до 20 млрд. Инвесторами TAP являются BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

Ранее Баку заручился поддержкой США и ЕС в вопросе строительства газопровода. Данный проект европейские и американские партнёры поддерживали с целью содействия диверсификации поставок энергоносителей и уменьшения зависимости от России. Однако Азербайджан не раз заявлял, что открыт для партнёрства с третьими странами, в том числе многие эксперты не исключали, что возможно партнёрство с «Газпромом».

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Между тем Трансадриатический газопровод не угрожает поставкам российского газа в Италию, а наоборот, дополняет их, исходя из увеличивающихся потребностей Европы в природном газе. Большая часть российских контрактов заканчивается лишь в середине 2030-х годов. В 2019 году итальянские импортёры газа — Eni, Edison и Enel решили уменьшить обязательства по объёмам закупок газа в рамках новых контрактов с Sonatrach (Алжир). В этой связи выпадающий объём будет компенсирован за счёт мощностей Азербайджана. У Италии довольно большие амбиции — стать крупным газовым хабом Европы, в этой связи Рим не ограничится только российским газом. Поэтому азербайджанский газ не станет вытеснять сырьё «Газпрома».

На международном энергетическом рынке Азербайджан всегда считался надёжным партнёром. В этой связи, учитывая обострение ситуации в Нагорном Карабахе, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения получит «тяжёлый ответ» в случае попытки атаковать нефтепроводы республики.

Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень тяжёлым. Мы сделали предупреждение по этому поводу. Европейские страны, которые начнут получать газ по TANAP в 2021 году, также должны предупредить Армению. TANAP — не только наш проект, у него есть и другие акционеры. У TAP есть европейские акционеры. И эти проекты являются исключительно важными для энергобезопасности Европы, — сообщил Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.

По его словам, у Баку имеется всё необходимое для защиты трубопроводов. Он подчеркнул, что физическая защита и тот факт, что электронные линии расположены глубоко, защищают трубопроводы от воздушных ударов.

Как пояснил NEWS.ru ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, для большего успеха проекта необходимо подумать о том, чтобы объединить его с одной из действующих газотранспортных систем. И по всей видимости наиболее перспективным является объединение с продолжением «Турецкого потока» на европейской территории.

Причём речь пойдёт не о «Турецком потоке», который уже реализован. Там весь газ поделён и его не хватает. Видимо, будет построена вторая очередь «Турецкого потока», как это предполагалось с самого начала. Там как раз TAP может быть задействован. Рустам Танкаев ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ

При этом сейчас могут обсуждаться вопросы сотрудничества — например, в виде долгосрочного контракта на поставки газа. Это вопрос совершенно открытый.

Между тем руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что месторождение Шах-Дениз — достаточно большое.

Там несколько очередей, оно разрабатывалось с перспективой расширения. Азербайджан делает большую ставку на это месторождение. Система TAP не сразу заработает на полную мощность, но постепенно выйдет на планируемые объёмы. Многое зависит от спроса в Европе и от ситуации с СПГ, — сказал он.

Он подчеркнул, что как стратегическая магистраль TAP заслуживает внимания. Кроме того, газотранспортная система рассчитана на перспективу. Для Европы новый газопровод TAP — часть диверсификационной модели, что обеспечивает энергетическую безопасность — чем шире спектр поставщиков, тем лучше. С этой точки зрения, для Европы появление нового газопровода — позитивный момент.

В свою очередь, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что рынки сбыта у TAP и «Турецкого потока» совершенно разные. TAP идёт через Грецию в Италию, и ориентирован на рынок Южной Италии. А вторая очередь «Турецкого потока» — это Болгария, Сербия, Венгрия и Австрия.

Очень небольшой объём теоретически может пойти на север Италии. В любом случае прямого пересечения между рынками сбыта у двух этих проектов нет. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Конечно, по его словам, приход TAP на итальянский рынок увеличит конкуренцию на этом рынке, в том числе и для российского газа. С другой стороны, этот проект так давно разрабатывался, что его приход уже учтён и никакого сюрприза для «Газпрома» не будет.

Для Европы TAP — это элемент диверсификации источников и маршрутов поставки газа на свой рынок. Любая диверсификация полезна, она способствует росту ценовой конкуренции, повышает энергетическую безопасность. Кроме того, создан новый газотранспортный коридор, а учитывая, что на Балканском полуострове достаточно слабо развита сеть магистральных газопроводов, с точки зрения регионального рынка появление ещё одной трубы весьма полезно.