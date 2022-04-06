Таможне дадут добро: правительство снизит ввозные пошлины на 1000 товаров

О работе таможенных органов в условиях масштабного санкционного давления Запада и реализуемых мерах поддержки, направленных на повышение устойчивости российской экономики, рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя ФТС России Елена Ягодкина.

По её словам, в рамках первого пакета мер по снижению ввозных пошлин на импортные товары, который действует с 28 марта по 30 сентября, государство снизило пошлины на 458 товаров. Мера позволяет импортёрам экономить на уплате таможенных платежей. Фактическая экономия в зависимости от категории товаров и ранее действовавших пошлин составляет от 20 до 40 процентов общей суммы начисляемых к уплате таможенных платежей.

Только за неделю действия этой меры, которая фактически вступила в силу 28 марта, таможенными органами было оформлено с предоставлением льгот по уплате ввозной таможенной пошлины порядка 50 тыс. тонн товаров. Преимущественно это продукты питания — картофель, капуста, морковь. География этих поставок также весьма обширна — Египет, Пакистан, Иран, Израиль и Китай, — сказала Елена Ягодкина.

Замруководителя ФТС ожидает от бизнеса «ритмичных поставок продовольствия и, как следствие, сдерживания роста цена на продукты питания для конечного потребителя, который каждый день ходит в магазин».

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина во время пресс-конференции «ФТС России: работа в условиях санкций» Владимир Трефилов/РИА Новости

Первым пакетом мер по снижению ввозных таможенных пошлин правительство не ограничивается. Ряд профильных ведомств, таких как Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, активно обсуждают дополнительные предложения, внесённые бизнесом по категориям товаров, по которым будет предусмотрено либо снижение ввозной пошлины, либо освобождение от её уплаты. На сегодня этот пакет включает в себя порядка 1000 товарных позиций.

Наши импортеры оценивают потенциал своего производства, наличия сырья и на альтернативных рынках, и внутри РФ. Поэтому называть какие-то товары конкретно преждевременно. Скажу, что это товары химической отрасли, запчасти, комплектующие, товары для производства продуктов питания, молочной продукции, добавки, биологические добавки. Так как это решение принимается в рамках Евразийского экономического союза, то рассматриваются предложения не только российского бизнеса, но бизнеса пяти стран ЕАЭС. И в зависимости от торговых балансов внутри союза будут приниматься окончательные решения, — сказала Елена Ягодкина NEWS.ru.

Она также рассказала о мерах, которые реализуются для поддержания импорта инвестиционных товаров. Так, в Белом доме активно обсуждают перечень отраслей для беспошлинного ввоза инвестиционных товаров: «В ближайшее время мы планируем, что Минэкономразвития внесёт в правительство проект постановления, которое упорядочит и определит порядок освобождения от уплаты пошлины таможенных платежей таких товаров».

Таможенные органы администрируют порядка 75 инвестпроектов, которые подразумевают ввоз технологических линий. Преимущественно поставки таких товаров осуществлялись из западных стран. В условиях санкционного давления, скорее всего, их импорт будет затруднён. Импортерам придётся искать дополнительные альтернативные рынки для замены блоков оборудования, контрагентов и перестраивать логистические цепочки. Ранее, чтобы осуществлять такие поставки в упрощенном порядке с применением льгот по уплате таможенных платежей, поставка на протяжении всего периода должна была осуществляться от одного поставщика и в рамках одной внешнеэкономической сделки. Внесены изменения в закон, которые позволяют инвесторам на протяжении 6 лет ввозить такое оборудование по разным внешнеэкономическим сделкам из разных стран, от разных поставщиков, при этом использовать льготные подходы в налогообложении.

Это позволит нашим инвесторам реализовать свои проекты и расширить производство на территории России. Уже сейчас мы видим, что наши импортёры начали перестраиваться, — сказала она.

Грузовой терминал «Москва карго» международного аэропорта Шереметьево Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Ягодкина отметила, что ФТС обеспечила в первом квартале 2022 года перечисление в бюджет почти 2 трлн рублей таможенных платежей. Это на 510 млрд больше установленного законом «О федеральном бюджете» прогноза.

Все показатели мы выполнили в полном объёме и по импортной, и по экспортной составляющей. Более 54 % занимают поступления от таможенных платежей, взимаемых при импорте. Доля от платежей, взимаемых при экспорте, — 45%. Есть ещё и прочие доходы. Общий объём перечислений вырос на 49,5%, — сказала Елена Ягодкина NEWS.ru.

При этом перечисления по импорту увеличились на 22%, а по экспорту — в 1,3 раза. В первую очередь рост по экспорту связан с увеличением стоимости энергоносителей — нефти, нефтепродуктов и газа.