Таможенная служба исключила дефицит продовольствия в России

Замруководителя Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин заявил, что дефицита продовольствия в России быть не должно. Для ускорения таможенных процедур по поставке жизненно важных товаров на границе принимаются все усилия, сообщают «Известия№.

По словам Губайдулина, по состоянию на 20 марта в Россию поступило порядка 3,3 млн тонн различных продовольственных товаров. Идёт рост таких товаров, как мясо, рыба, молочные продукты, чай, кофе, консервированные овощи. Поставки по мясной продукции в период с 14 по 20 марта выросли на 48%, по рыбе — на 16%.

Ограничения коснулись в основном технологического оборудования, оборудования для производства электронных компонентов. Сельскохозяйственную и продовольственную продукцию нам поставляют, как правило, страны, не вошедшие в перечень недружественных, — сказал заместитель руководителя таможенной службы.

Основным поставщиком продовольствия, включая молочную и мясную продукцию, является Белоруссия. Наиболее чувствительным сегодня является «борщевой набор», отмечает Губайдулин. Это картофель, свёкла, капуста, морковь. Но и по этим товарам дефицита не будет, считает представитель ФТС.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. По её словам, Россия полностью обеспечивает себя этими видами продуктов, а ажиотажный спрос только дезориентирует торговые сети.