Таможенная служба исключила дефицит продовольствия в России

Замруководителя Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин заявил, что дефицита продовольствия в России быть не должно. Для ускорения таможенных процедур по поставке жизненно важных товаров на границе принимаются все усилия, сообщают «Известия№.
По словам Губайдулина, по состоянию на 20 марта в Россию
Ограничения коснулись в основном технологического оборудования, оборудования для производства электронных компонентов. Сельскохозяйственную и продовольственную продукцию нам поставляют, как правило, страны, не вошедшие в перечень недружественных, — сказал заместитель руководителя таможенной службы.
Основным поставщиком продовольствия, включая молочную и мясную продукцию, является Белоруссия. Наиболее чувствительным сегодня является «борщевой набор», отмечает Губайдулин. Это картофель, свёкла, капуста, морковь. Но и по этим товарам дефицита не будет, считает представитель ФТС.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. По её словам, Россия полностью обеспечивает себя этими видами продуктов, а ажиотажный спрос только дезориентирует торговые сети.