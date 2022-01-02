Талибы рассказали о встрече с инвесторами из России

Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи провёл встречу с местными и российскими инвесторами. Он обсудил с бизнесменами вложения в нефтяную, металлургическую и газовую инфраструктуру страны. Об этом сообщил в Twitter заместитель официального представителя движения «Талибан» (признано в России террористическим, деятельность запрещена) Инамулла Самангани.

На встрече обсуждались добыча и создание нефте- и газоперерабатывающих предприятий, заводов по производству цемента и сплавов, — написал он.

Предпринимателей, входивших в состав делегации, Самангани не назвал. При этом отметил, что один из российских бизнесменов по имени Александр заинтересовался возможностью инвестирования средств в указанные сферы.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года. В начале сентября был объявлен состав временного правительства страны, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в вопросе признания власти талибов необходимо исходить из реалий. Он также выразил пожелание, чтобы отношения между РФ и Афганистаном складывались должным образом.