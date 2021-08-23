Талибы назначили нового главу Центробанка Афганистана

Захватившие власть в Афганистане представители радикального движения «Талибан» (запрещённая в России организация) назначили нового исполняющего обязанности главы Центробанка (ЦБ) страны. Им стал Хаджи Мохаммад Идрис, сообщил в своём Twitter представитель движения Забихулла Муджахид.

Отмечается, что в список основных задач нового главы Центробанка (ЦБ) страны войдут : организация работы государственных финансовых и банковских институтов, а также решение проблем населения Афганистана.

При этом бывший руководитель ЦБ в правительстве бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, Аджмал Ахмади заявлял, что талибы имеют доступ не более чем к 0,1% финансовых госрезервов. Это обусловлено тем, что большую часть денежных запасов Афганистана заморозили Соединённые Штаты. По его словам, с приходом к власти радикалы должны взять под контроль потоки капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране. Эти меры, по его мнению, помогли бы избежать роста инфляции и обнищания населения.

Ранее стали известны основные источники доходов талибов. По словам консультанта британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвида Мэнсфилда, последние 20 лет боевики получали доходы не только от торговли наркотиками, но и от налогов легальных товаров.