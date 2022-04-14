Таксисты «Ситимобила» поехали к конкуренту

Прекращение работы «Ситимобила» повлекло за собой повышение активности на рынке услуг по оклейке автомобилей такси логотипом «ЯндексGo». На маркетплейсах и раньше было много объявлений о таких услугах, а теперь их стало больше. Почему пожелавшим сменить один бренд на другой имеет смысл обращаться к официальным подрядчикам «Яндекса»? Подробности — в материале NEWS.ru

Рынок услуг по оклейке логотипом «ЯндексGo» переживает бум. Это происходит в том числе и потому, что с пятницы 15 апреля таксистам «Ситимобила» нельзя будет принять и выполнить пассажирский заказ (об это говорится на сайте компании). Владельцы компании приняли решение о ее закрытии. И многие водители, которые работали в такси «Ситимобила», теперь переходят в «Яндекс».

Неделю назад повстречал коллегу в Москве из «Ситимобила». Он переходит в «Яндекс». А еще туда могут перейти все таксопарки-партнеры. У них большое число машин, — сказал NEWS.ru таксист Максим.

Информацию о том, что часть автопарка, ранее работавшего под брендом «Ситимобила», перешла или переходит в «ЯндексGo», подтверждают и партнеры «Яндекса2, которые занимаются брендированием автомобилей.

Конечно, мы видим поток желающих и меняем им логотипы, сегодня уже было несколько машин и раньше приезжали, — сказала NEWS.ru Алиса из Городского центра такси.

В этой фирме демонтаж логотипа «Ситимобила» обойдется в 1000 руб., а оклейка логотипом «ЯндексаGO» в 2950 руб. Работы обещают выполнить в течение 40 минут. В «Фабрике Такси» удаление стоит также 1000 рублей, а оклейка — 3900 руб. при оплате наличными, если оплачивать картой, то 4300 руб.

В «Эклип Альянс» NEWS.ru сказали, что ежедневно принимают звонки от бывших таксистов «Ситимобила». Однако демонтажем логотипа закрывшегося конкурента не занимаются.

С чистой машинкой приезжайте к нам, оклеим за 4800 руб. В эту сумму входят все элементы по брендированию. Зачастую люди стремятся сэкономить, едут к неофициалам. Потом срывают буквы на мойке. Мы же делаем качественным материалом. Чем дороже пленка, тем она более стойкая. За время работы фирмы у нас оклеено уже 20 тыс. машин, — сказал сотрудник сервиса Александр.

Подрядчики готовы браться не только за одну, но и за большее количество машин. Потому что «время кризисное и всем хочется заработать». Бывалые таксисты рекомендуют обращаться за брендированием к официальным партнерам «Яндекса».

Сергей Булкин/NEWS.ru

При работе с неофициальными подрядчиками велики риски несоблюдения стандартов и последующей потери приоритета при прохождении фотоконтроля.

Вот как не стоит оклеивать машину! Слово Go выходит за границы, установленные брендбуком, а высота цифр больше высоты заглавных букв в логотипе. Из-за этого «Яндекс» снял мне приоритет. Теперь мне поступают неденежные заказы. Катаю пассажиров за 150 рублей. А переклеить стоит 1500 руб., — пожаловался NEWS.ru таксист Николай.

Независимый автоэксперт Тимур Хасанов считает, что официальный подрядчик при прочих равных условиях лучше неофициального.

В этом бизнесе важна репутация. Официалы тщательно следят за клиентскими отзывами о себе в соцсетях, постоянно работают с обратной связью и стараются оказывать услуги с высоким качеством. Кроме того, они могут себе позволить приобретать качественную пленку зарубежного производства и современное промышленное оборудование для выполнения таких работ.

На каком количестве машин были заменены логотипы «Cитимобила» на «ЯндексGo», сказать сложно. Можно лишь предположить, что это не десятки, а сотни автомобилей по всей России.

В «Яндексе» не стали комментировать деятельность и активы конкурентов. В «Ситимобиле» не ответили на запрос NEWS.ru.