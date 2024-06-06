«Такие вещи способствуют доверию?»: на ПМЭФ раскритиковали изъятие акций Набиуллина и Силуанов на ПМЭФ поспорили из-за изъятия акций у «Макфы»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники Петербургского международного экономического форума обсудили изъятие в пользу государства акций компании «Макфа» и Соликамского магниевого завода (СМЗ), передает корреспондент NEWS.ru. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выразил сомнения, что подобные шаги могут способствовать доверию инвесторов. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что люди не станут покупать акции на организованных торгах из-за таких решений.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заметил, что активы «Макфы» и СМЗ находятся в казне. Власти планируют «не держать, не управлять» ими, а реализовывать, подчеркнул он.

Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны? Ну, а что, идея-то хорошая. Государственные макароны — на качество. Или Соликамский магниевый завод. Права миноритариев. <...> Вы действительно считаете, что такие вещи, они способствуют доверию? — задался вопросом Макаров.

Ранее бывшие владельцы компании «Макфа» подали четыре жалобы на решение Центрального районного суда Челябинска. 8 мая суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества «Макфы» и ряда физических и юридических лиц. Ответчиками по иску в общей сложности выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц.

Арбитражный суд Пермского края в марте удовлетворил иск регионального прокурора о взыскании в пользу государства 10,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Речь идет о более чем 2 тысячах частных акционеров.