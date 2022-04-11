«Тайный покупатель» прокатил водителя «Яндекс.Такси»

После проверки методом «тайного покупателя» водителя «Яндекс.Такси» Сергея отключили от тарифа (Комфорт+) на полгода. Такую историю разместил паблик «Мир такси» соцсети «Вконтакте». Таксист утверждает, что был отключен «за георгиевскую ленточку на панели управления автомобиля». Подробности в материале NEWS.ru

Тайный покупатель — метод исследовани я, который применяется для измерения уровня соблюдения стандартов обслуживания клиентов. Покупатель проверяет, соответствует водитель, поездка и машина стандартам качества или нет. Он едет как обычный пассажир — водитель не знает, что это проверка.

Cергей утверждает, что был отключен «за георгиевскую ленточку на панели управления автомобиля». Из фотографий, выложенных в паблике не следует, что именно символ победы в Великой отечественной войне стал причиной отключения от тарифа. На одном из фото видно, что «тайный покупатель» отметил знаком «не нравится» пункт «в салоне нет посторонней рекламы». По мнению проверявшего, посторонняя реклама в салоне автомобиля присутствует. Водитель искренне выражает недовольство.

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Он называет «враньем» оценку тайного покупателя о «неработающих ремнях безопасности». По его словам, проверяющему также не понравилось наличие значков бабочек на потолке. Пост вызвал бурную дискуссию среди пользователей.

«Ты квартиру свою увешивай бабочкам и лентами, а этом рабочее место твое...Без обид», написал Юрий Митрофанов.

«Вам таким даже памятку делают. Ленту как память носят на груди на одежде», прокомментировал Юра Иванов

«А ты можешь все эти слова, написанные здесь, написать в заявлении в прокуратуру», порекомендовал пользователь с ником Эндрю-Ллойд Веббер.

Ленточка и бабочки — это не реклама. Тут какой-то клинический случай. Водителю бы посоветовал попробовать обжаловать решение агрегатора, — прокомментировал NEWS.ru юрист Кирилл Митягин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно стандартам «Комфорт+» «Яндекс.Go», «в салоне машины запрещено размещать наклейки, листовки и другие носители с рекламой, которая не согласована с сервисом».

По условиям проверки тайный покупатель в «Комфорте+» оценивает водителя на предмет соблюдения правил вежливости, дресс-кода, безопасности (пристегнутый ремень). Автомобиль также оценивается с точки зрения чистоты и исправности, отсутствия повреждений, посторонних запахов в салоне. Тайный покупатель проверяет работу ремней безопасности на пассажирском сиденье. Отдельно проверяет подачу автомобиля: «водитель поставил статус на месте только когда прибыл по адресу и остановился» и «подал машину правильно с учетом комментариев». Поездка оценивается по таким направлениям, как нарушал водитель ПДД или нет, вел аккуратно и комфортно и не отвлекался на телефон.

Если проверка прошла без нарушений, то водитель получит об этом сообщение. И сможет выполнять заказы как обычно. Если нарушения были зафиксированы, то в зависимости от нарушения водитель может получить предупреждение, снижение приоритета (и следовательно он не будет получать более денежные заказы), либо сразу потеряет доступ к тарифу. В сообщении будет ссылка на подробный отчёт, чтобы водитель мог посмотреть, что именно было не так.

Если у водителя после проверки обнаружено больше пяти нарушений в одной анкете, за которые предусмотрены предупреждения, то он рискует потерять доступ в тариф.

Как следует из фото, выложенных в паблике, у проверявшего к Сергею была претензия по поводу наличия в салоне посторонней рекламы. Этого недостаточно для отключения от тарифа после первой проверки методом «тайного покупателя».

Правда, из поста непонятно, какую по счету проверку методом «Тайного покупателя» проходил Сергей.

Потеря доступа в тариф после первой проверки возможна в таких случаях: при нарушении ПДД, если на машине есть повреждения, на пассажирском сиденье не работают ремни безопасности, имеет место неприятный запах в салоне, водитель невежлив и неприветлив. При повторной и последующей проверке потеря доступа в тариф возможна и по другим основаниям.

«Если вы считаете, что нарушений не было и доступ ограничен несправедливо, напишите в поддержку. Мы разберёмся: перепроверим отчёт тайного покупателя, ещё раз сверим его с фото/видео подтверждениями. Сами фото и видео не публикуем и не пересылаем водителям, чтобы сохранить конфиденциальность тайного покупателя», говорится в правилах проверки.

Водителя неоднократно предупреждали о необходимости придерживаться дресс-кода во время выполнения заказов, а также о недопустимости наличия в салоне коммерческой рекламы других услуг. Сервис временно ограничил доступ к тарифу «Комфорт+», но водитель может выполнять заказы по тарифу «Комфорт», — сообщили NEWS.ru в пресс-службе «ЯндексGo».

На момент сдачи материала в пресс-службе агрегатора не пояснили, какую именно коммерческую рекламу в салоне обнаружил проверяющий.

К слову сказать, несоблюдение дресс-кода при повторной проверке действительно приводит по правилам «ЯндексGo» к отключению от премиального тарифа.