Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в настоящий момент ведутся переговоры с Таиландом о покупке двух российских самолётов Sukhoi SuperJet 100.
По его словам, речь идёт, вероятно, о поставках бизнес-комплектации лайнеров,
Они заявляют ещё дополнительно, может быть, парочку возьмут, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, пассажирские самолёты Sukhoi Superjet 100 может купить у РФ и Турция. Как сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, переговоры о таких поставках уже идут.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен