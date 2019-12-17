Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,27% — до $66,18 за баррель.

Последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в $66 за баррель 17 сентября 2019 года. Нефть марки WTI подорожала на 1,1% — до $60,8 за баррель. Ранее NEWS.ru...