В ЦБ назвали банки, которые опробуют цифровой рубль ЦБ: Сбербанк, «Тинькофф» и еще 15 банков подключатся к пилоту по цифровому рублю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ПАО «Сбербанк России», «Тинькофф» и еще 15 кредитных организаций подключатся к пилотному проекту по цифровому рублю, полный список банков опубликован на сайте российского ЦБ. В настоящий момент в тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие 13 банков, среди которых Альфа-Банк, ВТБ и другие.

Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен, — говорится в публикации на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что цифровой рубль создается с целью стать еще одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Операции для граждан будут бесплатными, для бизнеса же будет предусмотрена минимальная комиссия. Как уточнил регулятор, цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным: 1 рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль.

По состоянию на декабрь 2023 года количество кошельков, созданных в ходе пилотного проекта, достигло 497, а число операций превысило 13 тысяч.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала главные отличия цифрового рубля от криптовалюты. По ее словам, использование последней влечет за собой определенные риски, и за нее никто не несет ответственности, поэтому о похожести этих платежных единиц говорить нельзя. Она объяснила, что криптовалюта имеет большую волатильность, также многих пугает распространенность мошеннических схем.