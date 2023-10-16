Священник предупредил об опасности новой рублевой купюры Священник Островский: на новой рублевой купюре изображен храм без креста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая тысячерублевая купюра может посеять религиозный раздор, сообщил священник Павел Островский в своем Telegram-канале. Он обратил внимание на то, что на банкноте изображены башня Сююмбике с полумесяцем и бывший Дворцовый храм в Казанском кремле, на котором нет креста.

Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем, — написал Островский.

Как сообщает издание «Подъем», сейчас в здании церкви находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Ведущий специалист музея Лилия Хайрутдинова сообщила, что крест с храма убрали с приходом советской власти. Во времена СССР в здании находился склад, затем — архив и столовая.

16 октября ЦБ показал на пресс-конференции обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Зампредседателя ЦБ Сергей Белов рассказал, что купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Эксперты считают, что введение Центробанком РФ в оборот купюр нового образца приведет к росту случаев мошенничества и числа технических сбоев. По словам специалистов, новые банкноты смогут принимать около 40% банкоматов.