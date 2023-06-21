Стало известно, какие продукты подорожали за неделю Росстат: за неделю в России выросли цены на свинину, курицу, картофель и сахар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за прошедшую неделю выросли цены на свинину (0,1%), мясо кур (1,1%), сахар (0,7%), картофель (5%), морковь (5,2%). Об этом свидетельствует еженедельный отчет Росстата, опубликованный на сайте ведомства.

Яйца, капуста и гречневая крупа подешевели на 0,4–1%. В целом на плодоовощную продукцию цены снизились на 0,2%. На непродовольственные товары ценник вырос на доли процента. Наиболее высокие показатели в этой категории у смартфонов (0,6%) и шампуней (0,5%). Средняя цена стирального порошка снизилась на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, дизельное топливо — на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 1,1%.

Ранее сообщалось, что цены в российских ресторанах выросли из-за повышения стоимости на импортируемые в страну товары, которые поставляются в заведения общественного питания. Это связано с девальвацией рубля относительно евро и доллара, заявил аналитик Артур Мейнхард. По его словам, с начала 2023 года российская валюта снизилась на 16,91% относительно американской и на 16,57% — относительно европейской.