Superjet подтвердило заморозку активов в России

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Совместное итальянско-российское предприятие Superjet International подтвердило заморозку активов в России. Оно специализируется на продаже и обслуживании самолётов SSJ-100, пишет ТАСС.

Компания оценивает последствия заморозки ее активов и не намерена давать никаких дополнительных комментариев, — заявили агентству в штаб-квартире компании.

Сотрудники, все граждане Италии не получают зарплату с апреля. Это связанно с антироссийскими санкциями, которые не позволяют проводить переводы, а также привели к заморозке банковских счетов.

До этого пресс-служба правительственного дворца Киджи сообщала о заморозке активов, связанных с авиастроительной корпорацией, которая входит в Ростех. Ей принадлежит 57% «Сухого», который контролирует 90% Superjet International. Это произошло после того, как итальянский партнёр, став частью ВПК Leonardo, передал свою долю в изначальном СП.

Совместное предприятие было создано в 2017 году для реализации проекта узкофюзеляжного пассажирского самолета Superjet 100. Leonardo. На базе предприятия в Венеции был создан технический тренировочный центр, появилась маркетинговая служба. Там же проводили подготовку пилотом и технического персонала.

На данный момент заморожены 90% капитала СП, который соотносится с российской долей. также заморозке подверглись четыре самолета SSJ-100 и один самолёт компании «Иркут», которая тоже входит в ОАК. Общая сумма замороженных активов составила €146 млн.

Практически все сотрудники предприятия в данный момент переведены на сокращённый график работы и трудятся до двух дней в неделю. Вопрос с зарплатой для итальянских сотрудников, которые приняты на работу в соответствии с трудовым законодательством, должен решаться в судебном порядке. Агентство отмечает, что примерно в таком же положении находится и персонал «Аэрофлота», который тоже испытывает затруднения с финансированием.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет дефицита запчастей для лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). По его словам, на данный момент в стране налажена система обслуживания лайнеров и сформирован достаточных запас комплектующих, поэтому в ближайшее время проблем не предвидится.