Sunday Times сообщило о рекордной прибыли «Газпрома» из-за роста цен на газ

Британское издание The Sunday Times считает, что «Газпром» заработает рекордную прибыль на фоне резкого роста цен на газ в Европе. По данным газеты, лондонское международное подразделение компании «Газпром» Gazprom Marketing & Trading Ltd заработало более полумиллиарда фунтов стерлингов на скачках цен за топливо.

В 2020 году британская «дочка» «Газпрома» перечислила головному офису дивиденды в сумме 179 миллионов фунтов стерлингов.

Превосходные дивиденды в размере 179 миллионов фунтов стерлингов выросли по сравнению с 100 миллионами фунтов стерлингов, выплаченными в 2019 году лондонской компанией её непосредственной материнской компании Gazprom Germania, расположенной в Берлине. В то время как прибыль до налогообложения несколько снизилась в 2020 году до 271 миллиона фунтов стерлингов, чистая торговая прибыль выросла до 558 миллионов фунтов стерлингов, — говорится в статье.

Издание ссылается на отчёты лондонского подразделения «Газпрома», которые направляются в Регистрационную палату.

В этом отчёте Gazprom Marketing & Trading Ltd указывает, что у предприятий, которые торгуют энергоресурсами, есть хорошая возможность «воспользоваться крайне нестабильными рыночными условиями», сложившимися в 2020 году. То есть подразделение буквально делает деньги на динамике цен на газ и электроэнергию, приходит к выводу автор публикации.

Однако издание полагает, что речь в документах идёт не только о 2020 годе: они «намекают на рекордный 2021 год». Он отметился рекордными ценами на газ в Европе, преодолевшими исторический максимум. К примеру, 21 декабря стоимость газа в Европе преодолела отметку в $2000. Только за сутки скачок составил сразу $300, так как ещё днём ранее тысяча кубометров газа стоила $1740.

Ранее сообщалось, что «Газпром» в очередной раз не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу. Для бронирования в ходе регулярной сессии аукциона были доступны почти 70 млн кубометров в точке входа в польский участок магистрали. Однако предложение остаётся невостребованным уже с 20 декабря.