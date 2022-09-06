Сума кредитов россиян в августе превысила 1 трлн рублей

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Общая сумма кредитов, которые банки выдали россиянам, достигла 1,1 трлн рублей в августе 2022 года, передает РБК со ссылкой на данные аналитического центра Frank RG. Максимальный месячный объем за всю историю наблюдений, который ведется с декабря 2014 года, составляет 1,3 трлн рублей. Он был зафиксирован в апреле 2021 года.

Показатель достиг этих уровней впервые с февраля этого года. В марте, после начала специальной военной операции на Украине и введения жестких санкций против банков, кредитование рухнуло на 40%, а спустя месяц — еще на 50% и восстановилось только сейчас, показывают данные аналитической компании.

Ранее Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки с льготной ставкой 6% до 31 декабря 2023 года. Изначально программа была рассчитана на семьи, дети в которых родились с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. По данным министерства, к 1 августа общий объем выданных льготных ипотечных кредитов составил 1,3 трлн рублей, ими воспользовались более 372 тысяч семей. Как ожидается, продление программы позволит воспользоваться этими условиями еще 166 тысячам семей, а общая сумма кредитов составит 1,16 трлн рублей.