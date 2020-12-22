Сухопутная часть «Северного потока — 2» готова к вводу

https://static.news.ru/photo/d607fc4c-4470-11eb-bfcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Работа над сухопутной частью газопровода «Северный поток — 2» завершена и её можно вводить в эксплуатацию. Что касается морских работ, то их финал зависит от нескольких условий, в том числе и от погодных. Об этом сообщила заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Соответствующее заявление она сделала на встрече с представителями инвестбанков.

Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ. Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее, — сказала Бурмистрова, которую цитирует РИА Новости.

Строительство российского трубопровода в территориальных водах ФРГ возобновилось 11 декабря.

США недавно расширили санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Расширения вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Теперь американский президент получает право исходя из национальных интересов снять санкции против того или иного лица. Кроме того, добавлено требование о консультациях с некоторыми странами при введении санкций.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Лучшим ответом на западное противодействие реализации «Северного потока — 2» станет завершение проекта. Об этом в понедельник, 21 декабря, в рамках разговора с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, противодействие реализации проекта — это всего лишь разновидность гибридных военных действий, сообщал NEWS.ru.

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. В ответ Москва прислала свои спецкорабли. К началу мая они добрались до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта Nord Stream 2 и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.