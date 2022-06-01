«Сухой» и МиГ объединились с госструктурой «Сухой» и МиГ объединились с ОАК в одну компанию

Производство самолетов МиГ на Луховицком авиационном заводе / Фото Кирилл Каллиников/РИА Новости

Компания «Сухой» и корпорация «МиГ» объединились с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) госкорпорации «Ростех», сообщили в среду в пресс-службе ОАК. Соответствующие записи внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что при этом бренды сохранятся.

Проведенная реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от 3-х уровневой к 2-х уровневой структуре управления в корпорации, — сообщил он.

Отмечается, что объединение ОАК, «Сухого» и МиГ в одну организацию станет важным шагом трансформации корпорации. Помимо выполнения функций корпоративного центра ОАК будет управлять производственными площадками и конструкторскими бюро, реализовывать авиационные программы и заниматься разработкой перспективной техники.

Объединение ОАК, «Сухого» и МиГ было одобрено советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе 2022 года оно поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление компаниями уже было централизовано.

В марте 2021 года стало известно, что компании «Сухой» и МиГ прекратят своё существование в виде отдельных юридических лиц. Сообщалось, что их планируют объединить в Корпоративный центр самолётостроения, в подчинение которого также перейдут компании «Ильюшин», «Иркут» и «Туполев».