Судно «Фортуна» остановило все работы по укладке «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/de96f7b4-6d29-11eb-9eee-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB

Судно «Фортуна», которое занимается строительством газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании, остановило все работы.

Работы были прекращены из-за погодных условий и сильного шторма. Укладку труб планируется возобновить на следующей неделе. Подчёркивается, что задача — завершить укладку газопровода до конца 2021 года, передаёт Spiegel.

Ранее операторе стройки Nord Stream 2 AG сообщил, что две нитки газопровода «Северный поток — 2» в датских водах будут достроены к концу апреля. Об этом говорится в обновлённом уведомлении организации на портале Датского агентства по мореплаванию. До этого там не содержалось информации о планируемых сроках завершения проекта. В строительстве задействованы суда «Фортуна», «Мурман» и «Балтийский исследователь».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США и ряд европейских стран.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к работе на недостроенном участке.

Тем не менее риски для реализации проекта остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.

Несмотря на то что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств, писал NEWS.ru.