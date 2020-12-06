Судно «Академик Черский» прибыло в зону работ по «Северному потоку – 2»

https://static.news.ru/photo/75183572-3855-11eb-b577-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler via imago-images.de/Global Look Press

Российский трубоукладчик «Академик Черский» прибыл к месту возобновления работ по строительству трубопровода «Северный поток — 2».

Судно находится в Балтийском море к северу от побережья Польши, на данный момент его позиция говорит о том, что оно пока не начало работы по прокладке магистрали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы позиционирования морских судов.

Отмечается, что к «Академику Черскому» регулярно подходят суда снабжения из порта Мукран в Германии, где находится база строительства газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон пригрозил европейцам санкциями за участие в «Северном потоке — 2», в связи с чем работы по укладке труб иностранными компаниями были приостановлены.

Ранее NEWS.ru писал, что работы по прокладке трубопровода завершит российское судно «Академик Черский».