Суд запретил Gasunie вести тяжбы с «Газпромом» вне РФ Российский суд запретил нидерландской Gasunie вести тяжбы с «Газпромом» вне РФ

Фото: Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к дочернему предприятию нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Services (GTS) о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже, сообщает ТАСС. В случае нарушения запрета иснтанция постановила взыскать в пользу «Газпрома» €275,4 млн.

В случае неисполнения «Газюни транспорт сервисиз БВ» определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете продолжать разбирательство в Окружном суде Северных Нидерландов <...> присудить в пользу ООО «Газпром экспорт» €275,4 млн в рублях по курсу ЦБ, — сказано в решении суда.

Ранее стало известно, что российский «Газпром экспорт» подал иск к оператору газотранспортной системы Нидерландов Gasunie Transport Services, о чем свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. Суть претензии, дата заседания по делу, а также сумма исковых требований не уточняются.

До этого «Газпром» после начала спецоперации на Украине прекратил поставки датской Ørsted Salg & Service A/S, так как компания отказалась оплачивать газ в рублях. Это не первое европейское предприятие, которое не захотело платить за российский энергоресурс по новой схеме, предложенной Россией после введения санкций. В частности, «Газпром» принял решение не поставлять газ нидерландскому трейдеру GasTerra.