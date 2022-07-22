Суд утвердил мировое соглашение по иску Росрыболовства к «Норникелю»

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Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение между Енисейским управлением Росрыболовства и Норильско-Таймырской энергетической компанией о взыскании 59 млрд рублей штрафа, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Причиной тяжбы стал ущерб, нанесенный водным биоресурсам после утечки более чем 21 тысячи тонн дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3, произошедшее 29 мая 2020 года.

Утвердить мировое соглашение, — заявила судья Екатерина Мельникова.

О подаче иска к Норильско-Таймырской энергетической компании стало известно 29 июля прошлого года. Соответствующее заявление подало Енисейское территориальное управление ведомства. В документе было указано, что размер нанесённого вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей, а также затраты на восстановление нарушенного в ходе аварии состояния водных биоресурсов (55 млрд рублей). В «Норникеле» не согласились с размером ущерба, сочтя его излишне завышенным, и заявили, что планируют оспорить эту сумму в судебном порядке.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла в мае 2020 года. Тогда один из резервуаров хранения дизельного топлива получил повреждения из-за резкого оседания опор фундамента. В близлежащие воды вылилось порядка 21 тысячи тонн загрязняющего топлива. Сотрудников ТЭЦ в итоге задержали.