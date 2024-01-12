Суд удовлетворил иск «Газпрома» к украинскому «Нафтогазу»

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск компании «Газпром» к украинскому «Нафтогазу», сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Согласно вердикту суда, «Нафтогазу» запрещено продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде. Отмечается, что с украинской компании взыщут $150 млн в пользу «Газпрома» при неисполнении запрета российского суда на продолжение разбирательства.

Запретить акционерному обществу НАК «Нафтогаз Украины» продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде, Международной торговой палате по спору между акционерным обществом НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром», — говорится в тексте решения петербургского суда.

В ходе судебного заседания представитель «Газпрома» заявил, что компания считает невозможным обеспечение беспристрастности рассмотрения спора в Международном арбитражном суде. Это обусловлено тем, что разбирательство будет проходить в Швейцарии, а сам суд находится во Франции. Эти страны ввели против России санкции, что может повлиять на вердикт суда, отмечают в компании.

«Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже осенью 2022 года. В компании заявили, что «Газпром» якобы несвоевременно оплатил услуги по транспортировке газа по территории Украины. Комментируя это заявление, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что арбитражное разбирательство нелегитимно, а участие российского холдинга в нем бессмысленно.

Как сообщалось ранее, компания «Нафтогаз» отказалась продлевать контракт по газовому транзиту из России. По словам главы предприятия Алексея Чернышова, транзит обеспечивался исключительно в интересах стран Евросоюза, сама Украина в российском газе не нуждается.