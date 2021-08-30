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Суд поддержал решение ФАС оштрафовать сервис Booking.com на 1,3 млрд рублей

19:41, 30 августа 2021
Суд поддержал решение ФАС оштрафовать сервис Booking.com на 1,3 млрд рублей Фото: Thiago Prudencio/Global Look Press
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Арбитражный суд Москвы поддержал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России оштрафовать сервис Booking.com на 1,3 млрд рублей в рамках дела о злоупотреблении монопольным положением.

Суд отклонил заявление компании, просившей признать недействительными решение и предписание ФАС от 29 декабря 2020 года, сообщает агентство.

Компания признаётся нарушителем антимонопольного законoдательства из-за навязывания отелям требования о так называемом пaритете цен.

Отмечается, что условие о паритете цен закрепляет обязаннoсть отелей поддерживать во всех каналах прoдаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют агрeгатору Booking.com. Под каналами продаж понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрeгаторы информации, а также сайты самих отелей.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com оборотный штраф.

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