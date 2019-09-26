https://static.news.ru/photo/262b06ee-e106-11e9-be7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Самарский районный суд принял решение продлить срок ареста бывшего гендиректора компании «Нефтеперевалка» Светланы Балабай, являющейся фигурантом уголовного дела загрязнении нефтепровода «Дружба».

Согласно вердикту судьи Елены Грибовой, обвиняемая будет оставаться под стражей до 30 января будущего года.

По словам адвоката экс-гендиректора Дмитрия Натариуса, с согласия следствия Балабай продала свою 100% долю в компании третьему лицу, а 10 сентября новый собственник убрал её с поста гендиректора, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что согласие на сделку предоставил МСП-банк, являющийся кредитором и залогодержателем по многомиллионным обязательствам «Нефтеперевалки». Как сообщил знакомый с ситуацией источник, компания была продана по номинальной стоимости в 10 тысяч рублей.

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии. 19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья.

В свою очередь владелец «Нефтеперевалки» Роман Ружечко заявлял, что компания не могла быть единственным виновником загрязнения «Дружбы». По его мнению, некачественное сырьё поставлялось в трубу в основном из Татарстана и Башкирии.