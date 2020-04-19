Суд обязал россиянку выплатить кредит под 598%

https://static.news.ru/photo/e1460056-8227-11ea-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торопецкий районный суд Тверской области обязал гражданку России выплатить заём под 600%. Она взяла в кредит 25 тысяч у микрофинансовой компании.

Заём был выдан сроком на 30 дней. Однако женщина не стала его возвращать. В результате сумма задолженности превысила 70 тысяч рублей. Суд установил невыполнение долговых обязательств и взыскал с гражданки средства, сообщает Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что банки одобрили беспроцентные кредиты для бизнеса на 4,6 млрд рублей. Такое решение было принято на фоне пандемии коронавируса.