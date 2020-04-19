Суд обязал россиянку выплатить кредит под 598%

Торопецкий районный суд Тверской области обязал гражданку России выплатить заём под 600%. Она взяла в кредит 25 тысяч у микрофинансовой компании.
Заём был выдан сроком на 30 дней. Однако женщина не стала его возвращать. В результате сумма задолженности превысила 70 тысяч рублей. Суд установил невыполнение долговых обязательств и взыскал с гражданки средства,
Ранее NEWS.ru писал, что банки одобрили беспроцентные кредиты для бизнеса на 4,6 млрд рублей. Такое решение было принято на фоне пандемии коронавируса.
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