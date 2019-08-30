https://static.news.ru/photo/b22566b6-cc94-11e9-98b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суд американского штата Флорида признал виновным гражданина Австралии Крэйга Райта в том, что он присвоил биткоины, созданные вместе с деловым партнёром — Дэйвом Клейманом. Теперь фигурант должен вернуть родным умершего товарища около 410 тыс. единиц криптовалюты. По текущему курсу их стоимость достигает почти $4 млрд.

Сам подозреваемый уверял во время слушаний по делу, что не может получить доступ к биткоинам, которые намайнил в 2009–2013 годах. Судья Брюс Рейнхарт при этом не стал при оглашении приговора обсуждать вопрос, действительно ли Райт и легендарный создатель криптовалюты Сатоси Накамото — одно и то же лицо, сообщает Bloomberg .

Я не уполномочен выяснять, кто такой Накамото и сколько у него было биткоинов, — заявил представитель правосудия.

О том, что именно Райт создал биткоин, говорилось ещё в 2015 году. Однако сам австралиец не смог доказать то, что именно он стоял у истоков криптовалюты.

Ранее News.ru сообщал, что ситуация на криптовалютном рынке, который тесно связан с блокчейном, не меняется уже давно. Сеть биткоина обладает крайне низкой пропускной способностью — порядка восьми транзакций в секунду (для сравнения, у Visa — 1700 транзакций), а из-за своего громоздкого устройства, обеспечивающего децентрализацию, как-то масштабироваться дальше попросту не может. На рынке представлены и более современные криптовалюты, однако пользователи доверяют таковым гораздо меньше, что не позволяет им развиваться в полной мере.