https://static.news.ru/photo/d9358774-d949-11e9-accd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Болгарский Верховный административный суд прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства газопровода, который примет топливо из «Турецкого потока».

Подрядчиком останется консорциум во главе с компанией Arkad Engineering, которая принадлежит Саудовской Аравии.

Суд отклонил апелляцию консорциума «Газовое развитие и расширение в Болгарии», — приводит РИА Новости решение суда.

Как ранее писал News.ru, строительство приёмного терминала для морской части газопровода «Турецкий поток» было завершено на 95% от общего объёма работ. Его возводят недалеко от населённого пункта Кыйыкёй в регионе Фракия в западной части страны. Президент России Владимир Путин заявил, что Анкара получит газ по «Турецкому потоку» до конца 2019 года.