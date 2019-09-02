Арбитражный суд Амурской области наложил арест на весь пакет акций (41,6%) миноритарного акционера банка «Восточный» Evison Holdings. Это сделано в качестве обеспечительных мер по иску банка о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков с Evison и старшего партнёра инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Суд решил наложить арест на акции, — цитирует судью РИА Новости.
Подконтрольная Baring Vostok компания Evison Holdings Ltd намерена обжаловать это решение.
Как писал News.ru, Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом до 13 октября. Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале. Следствие считает, что он участвовал в схеме похищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG.