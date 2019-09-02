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Среднесуточная добыча нефти в РФ в августе увеличилась в годовом выражении на 0,7%, до 11,294 миллиона баррелей в день. В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в августе увеличилась на 1,2%.

Такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Как писал ранее News.ru, экономика России недосчитается 30,5 трлн рублей за пять лет в случае, если...