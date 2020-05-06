Субсидии работодателям на зарплаты могут составить около 100 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/a7063ba4-0b3f-11ea-8004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Объём субсидий российским работодателям на выплату зарплат работникам может составить 98,4 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на совещании с президентом Владимиром Путиным о ходе реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По словам главы ФНС, в целом заявления на получение средств в ведомство подали более 60,6 тысячи предпринимателей и глав компаний. При этом в полной мере установленным критериям соответствуют 46,4 тысячи предприятий, уточнил Егоров.

Он добавил, что выплаты могут быть произведены тем компаниям, которые осуществляют деятельность в пострадавших от эпидемии коронавируса отраслях и не находятся в процессе ликвидации. Они должны быть включены в реестр малого и среднего предпринимательства.

В общей сложности таких предприятий более 1,2 млн, там работают более 4 млн человек, рассказал руководитель ФНС.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство выделит 2 млрд рублей российским регионам. Средства пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства.