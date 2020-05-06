Субсидии работодателям на зарплаты могут составить около 100 млрд рублей

Объём субсидий российским работодателям на выплату зарплат работникам может составить 98,4 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на совещании с президентом Владимиром Путиным о ходе реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
По словам главы ФНС, в целом заявления на получение средств в ведомство подали более 60,6 тысячи предпринимателей и глав компаний. При этом в полной мере установленным критериям соответствуют 46,4 тысячи предприятий, уточнил Егоров.
Он добавил, что выплаты могут быть произведены тем компаниям, которые осуществляют деятельность в пострадавших от эпидемии коронавируса отраслях и не находятся в процессе ликвидации. Они должны быть включены в реестр малого и среднего предпринимательства.
В общей сложности таких предприятий более 1,2 млн, там работают более 4 млн человек, рассказал руководитель ФНС.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство выделит 2 млрд рублей российским регионам. Средства пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства.
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