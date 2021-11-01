Студии в России подорожали на 30%

Студии на рынке недвижимости в России в среднем за год подорожали более чем на 30%. В Москве их рост превысил 50%, рассказали «Известиям» участники рынка.

Максимальный рост на квадратные метры в студиях среди крупных городов отмечен в Москве — 52,6% (средняя стоимость «квадрата» по всем типам выросла на 17,4%), Санкт-Петербурге — 48% (по всем типам — 34,7%), Краснодаре — 40,8% (по всем типам — 24%), Казани — 37,9% (по всем типам — 24,1%) и Омске — 27,1% (по всем типам — 13,3%), — рассказал изданию руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

С октября 2020 года строящееся жилье в крупных городах России подорожало на 17%, а стоимость квадратного метра студий увеличилась почти на 31%, сообщили эксперты. По их словам, более высокая цена квадратных метров в студиях объясняется их спросом на первичном рынке. Тем более, что «квадраты» в студиях всегда стоили дороже, чем в полноценных квартирах.

Средний размер студии в Москве составляет порядка 25 кв. м, однушек - 40 «квадратов», двушек — чуть более 60, а трёшек — 84.

Ранее Центробанк спрогнозировал в ближайшие месяцы сокращение спроса на ипотеку и недвижимость. Также регулятор считает, что развитие ипотечного рынка будет способствовать строительству и повышению доступности жилья, не создавая при этом риска избыточного роста цен на недвижимость, сообщает агентство ПРАЙМ.