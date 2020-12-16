Строящая «Северный поток — 2» баржа опять поменяла владельца

https://static.news.ru/photo/4bd2b3c6-40b7-11eb-aad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Трубоукладочная баржа «Фортуна» второй раз за три месяца сменила владельца. В начале октября 2020 года судно перерегистрировали на российское ООО «Универсальная транспортная группа», в котором было два сотрудника.

Теперь «Фортуна» принадлежит ООО «КВТ-Рус» с одним сотрудником в штате. На обновление в Российском международном реестре судов (РМРС) обратило внимание РБК. Агентство отмечает, что смена владельца произошла на фоне ожидаемого ужесточения санкций против «Северного потока — 2» со стороны США.

«Фортуна» в настоящее время укладывает трубы по морскому дну в исключительной экономической зоне ФРГ. С участком длиной 2,6 км к востоку от немецкого острова Рюген баржа должна справиться до конца декабря 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что санкции США будут вводиться до тех пор, пока строительство российского газопровода «Северный поток — 2» не остановится полностью. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. США будут использовать санкции, чтобы остановить проект, указал дипломат.