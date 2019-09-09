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Строительство участка трассы Москва — Казань предлагают отложить до 2014 года. Речь идёт об отрезке пути Арзамас — Казань. Соответствующие предложения внесут в правительство Минтранс и Минэкономразвития.

У нас есть новое предложение, которое Минтранс и Министерство экономического развития вносят сейчас в правительство — предлагают рассмотреть такой вариант: разбить строительство на этапы, — рассказал ТАСС вице-премьер РФ Максим Акимов.

По его словам, в первую очередь, необходимо построить дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса. На эти цели предлагается направить 185 млрд рублей. Строительство участка между Арзамасом и Казанью решено перенести на период после 2024 года. Освободившиеся средства, по мнению Акимова, направят реконструкцию трассы М-7 в районе от Нижнего Новгорода до Казани.

Ранее News.ru писал, что Минтранс РФ планирует начать конкурс на проектирование и строительство скоростной трассы Москва — Казань в конце 2019-го — начале 2020 года. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. По его словам, уже в этом году будет завершена подготовка документов по планировке территории, после чего начнутся конкурсные процедуры.