Стало известно начало строительства трассы Казань - Екатеринбург

Росавтодор и госкомпания «Автодор» начнут строительство трассы М12 от Казани до Екатеринбурга не раньше конца следующего года. До завершения 2021-го планируется закрытие недостающих контрактов на проектирование обходов и участков реконструкции трассы, сообщил «Коммерсант».

Общая стоимость работ на всех участках будущей трассы составит почти пол триллиона рублей (порядка 500 млрд рублей). Общая протяжённость дороги составит 547 км.

Глава организации Вячеслав Петушенко оценил предварительную стоимость участка Дюртюли-Ачит в 260 млрд рублей. Общая же цена строительства всей трассы Казань-Екатеринбург, по его мнению, составит 492,9 млрд рублей.

При этом строительство «с нуля» затронет 425 км будущей трассы, а реконструкция существующих федеральных дорог – 122 км. В Росавтодоре подчеркнули, что cтоимость работ на федеральной сети дорог составит 232,9 млрд рублей (200,7 млрд – строительство и реконструкция, 32,2 млрд – капремонт). При этом, итоговая цена может измениться по завершении экспертиз, заверили в организации.

Изначально власти планировали проложить скоростную трассу от Москвы до Казани. В настоящее время ведутся работы по её строительству, которое должно завершиться в 2024 году. Для этого из бюджета страны выделили 639 млрд рублей. В апреле текущего года президент России Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга, при этом уложившись в ранее отведённые сроки (до 2024 года).

Ранее сообщалось, что средства из Фонда национального благосостояния для реализации трассы М12 не потребуются.