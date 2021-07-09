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Строительство «Северного потока-2» завершится в конце августа

18:17, 11 июля 2021
Фото: Nord Stream AG/Global Look Press
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Трубопровод «Северный поток-2» построен на 98%. Работы завершаться в конце августа, заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt.

Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже завершены 98%, — цитирует его издание.

Варниг добавил, что перед компанией Nord Stream 2 AG стоит цель — запустить «Северный поток – 2» уже в текущем году. При этом транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что в связи с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» Украине необходимо искать новые источники, а также инфраструктуру для получения газа. Он напомнил, что Польша выступает против «Северного потока — 2». Страна планирует использовать трубопровод Baltic Pipe для диверсификации поставок газа. 

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